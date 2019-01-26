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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:29
clientage написав:
У Коко щас интересна сладкая парочка: инДжой и ГолденДрим. Там Кб-5 и -15, бесплатный вход по б/н, кредлимит уже без страховок, СЭП, манисенды с бегемота
Вот тока нормальных ставок по депо так и не дождались
Кстати, в 100м отд-и обновился состав, и все такие умненькие, прям прелесть. Дружбану даж восстановили кредлимит. Мож и я загляну на огонек
Заблоковані суми СоСо вже покращив?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:44
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
У Коко щас интересна сладкая парочка: инДжой и ГолденДрим. Там Кб-5 и -15, бесплатный вход по б/н, кредлимит уже без страховок, СЭП, манисенды с бегемота
Вот тока нормальных ставок по депо так и не дождались
Кстати, в 100м отд-и обновился состав, и все такие умненькие, прям прелесть. Дружбану даж восстановили кредлимит. Мож и я загляну на огонек
Заблоковані суми СоСо вже покращив?
Нее, это им не под силу. Зато они пообещали все операции проводить в течение 15мин, даж в неопервремя. Ну шобы холдов не было
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:45
Vorlon написав:wig
Я отсылаю только в известные проверенные места. Для неизвестных - Альфа. Так что проблем не ожидаю
Возврат на котловую Альфу еще попробуй найди.
Нет. 150 стоит своих денег. Знаю нескольких человек, которые рвут волосы, что не успели оформить.
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wig
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:59
wig написав:
Возврат на котловую Альфу еще попробуй найди.
Нет. 150 стоит своих денег. Знаю нескольких человек, которые рвут волосы, что не успели оформить.
Нечего там искать. Один раз у меня за несколько лет был возврат - вся сумма вернулась автоматом, нигде и ничего не искал.
Для вас стоит, а для меня нет. И необходимости не ощущаю...
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:00
Квесторе_поверніться написав:
Заблоковані суми СоСо вже покращив?
А что там улучшать? Они почти сразу видны в перечне операций по карте, только без даты проводки. А проводка на следующий рабочий день.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:05
clientage написав:
У Коко щас интересна сладкая парочка: инДжой и ГолденДрим. Там Кб-5 и -15, бесплатный вход по б/н
Бесплатный вход только для второй кредитки. Для InJoy, которая по факту дебетка с овердрафтом (у них даже в программе так зовётся лимит по этой карте), заход безнала будет платным. Golden Dream оформлять не хочу - Али не интересует...
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:20
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:11
wig написав: Vorlon написав:lubarec
Бесплатные пополнение наличкой, СЭП, снятие налички, нет абонплаты...
С бесплатным пополнением СЭПом ее уже и не выпускают. Раньше надо было брать.
В чем разница с доходной?
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:46
lubarec написав: wig написав: Vorlon написав:lubarec
Бесплатные пополнение наличкой, СЭП, снятие налички, нет абонплаты...
С бесплатным пополнением СЭПом ее уже и не выпускают. Раньше надо было брать.
В чем разница с доходной?
На доходную СЭП сейчас 1%.
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wig
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