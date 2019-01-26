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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:00
Re: Конкорд
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Додано: Нед 27 січ, 2019 15:29
никому не верю
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:42
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