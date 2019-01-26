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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:00
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
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Hack-Stock
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Додано: Нед 27 січ, 2019 15:29
Hack-Stock написав:
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Перевыпускают?
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:42
sens написав: Hack-Stock написав:
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Перевыпускают?
я думаю нет, нужно уточнить у офпреда
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Hack-Stock
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:06
К счастью, она до 23-го.
Хотя прикрыть могут в любой момент.
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wig
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