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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:00
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
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Hack-Stock
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Додано: Нед 27 січ, 2019 15:29
Hack-Stock написав:
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Перевыпускают?
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:42
sens написав: Hack-Stock написав:
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Перевыпускают?
я думаю нет, нужно уточнить у офпреда
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Hack-Stock
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:06
К счастью, она до 23-го.
Хотя прикрыть могут в любой момент.
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wig
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:36
sens написав: Hack-Stock написав:
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Перевыпускают?
Нет
Concord bank: concord.ua
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:36
Банк Конкорд написав: sens написав: Hack-Stock написав:
так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Перевыпускают?
Нет
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