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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:00

Re: Конкорд

так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:29

  Hack-Stock написав:так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат

Перевыпускают?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:42

  sens написав:
  Hack-Stock написав:так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат

Перевыпускают?

я думаю нет, нужно уточнить у офпреда
Hack-Stock
 
Повідомлень: 161
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:06

К счастью, она до 23-го.
Хотя прикрыть могут в любой момент.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:36

  sens написав:
  Hack-Stock написав:так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат

Перевыпускают?

Нет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:36

  Банк Конкорд написав:
  sens написав:
  Hack-Stock написав:так голду уже не открывают, о чем здесь и талдычат

Перевыпускают?

Нет

:cry:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:17

Курам на сміх такі плани

Новый глава планирует внеочередное увеличение капитала банка до 300 млн грн, а также намерен открыть первое VIP-отделения в Днепре и второе - в Харькове.
https://minfin.com.ua/2019/01/28/36526832/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:39

  Квесторе_поверніться написав:намерен открыть первое VIP-отделения в Днепре и второе - в Харькове.

С голдой будут пускать, или только с платиной?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:44

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:открыть первое VIP-отделения в Днепре и второе - в Харькове

Откройте у Киёве ВИПу денить в какой-нить Плазе на Лыбідьськой или КПІ, там есть нормальные подземные парковки :idea:
А то у 100 отделения нема де припарковаться нормально :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:46

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:намерен открыть первое VIP-отделения в Днепре и второе - в Харькове.

С голдой будут пускать, или только с платиной?

Беріть вище.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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