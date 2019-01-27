Будут пускать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:14
Будут пускать
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:19
Так в тих ВІП нічого наливати не будуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:19
wig
Я! Не интересно. У нас в Запорожье и так людей нет. Ждать кого-либо когда-либо приходится... Да почти никогда не приходится!
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:21
У Львові аналогічно...нічого не наливають...чого туди йти.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:27
Чому?
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:39
При 270 до 300 не проблема.
Відкрити 2 відділення яка проблема?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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