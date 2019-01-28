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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:05

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, піар тексти слід готувати ретельніше. :)

у вас є пропозиції? :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:19

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, піар тексти слід готувати ретельніше. :)

у вас є пропозиції? :)

Є...за окрему плату. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27473
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, піар тексти слід готувати ретельніше. :)

у вас є пропозиції? :)

Є...за окрему плату. :)

Як ще в наш час?! :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:51

  Квесторе_поверніться написав:У Львові аналогічно...нічого не наливають...чого туди йти.

Сподіваюсь, ВІПам наливатимуть.
wig
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Повідомлень: 3936
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:56

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:намерен открыть первое VIP-отделения в Днепре и второе - в Харькове.

С голдой будут пускать, или только с платиной?

Беріть вище.

Ви(і)ртуалка? :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 357
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:58

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:У Львові аналогічно...нічого не наливають...чого туди йти.

Сподіваюсь, ВІПам наливатимуть.

І гашішу набиватимуть, щоб прийшло щастя усім
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 357
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:42

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:намерен открыть первое VIP-отделения в Днепре и второе - в Харькове.

С голдой будут пускать, или только с платиной?

Будут пускать :)

..и выпускать ?...или не всегда ? :roll:
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-VICTOR-
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Повідомлень: 7063
З нами з: 15.08.12
Подякував: 381 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
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  #<1 ... 584585586587
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