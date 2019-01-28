у вас є пропозиції?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:05
у вас є пропозиції?
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:19
Є...за окрему плату.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:26
Як ще в наш час?!
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:51
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:56
Ви(і)ртуалка?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:58
І гашішу набиватимуть, щоб прийшло щастя усім
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:42
..и выпускать ?...или не всегда ?
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