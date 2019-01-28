Додано: Вів 29 січ, 2019 12:44

Вторая неделя пошла по получению Golden Dream

Выдали нерабочую карту, ее не могут активировать

новую карту выдать не могут почему то

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