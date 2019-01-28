В общем, коллеги, некоторое время был не на связи, и теперь сам отвечаю на свой вопрос.
Согласно ответу представителя, запрет введен непосредственно банком с 21.01 на основании закона О запрете игрального бизнеса в Украине 2009 года, в который последние изменения вносили в 2013 году!!!
А теперь самое интересное.
1. Сфера действия закона - Украина ( ст. 2) Я пополнял свой игровой аккаунт (что делаю уже давно) на зарубежном (не российском) игровом сайте.
2. Через свой игровой аккаунт я играл в лотерею, а согласно указанного закона (ст. 1), он не распространяется на организацию и проведение лотерей!!!
Закон очень короткий, можно самому все прочитать
3. А где банк был раньше???
В общем, имеем очередной юридический перл от банка и очередное доказательство профнепригодности юристов банка!
Банк, одумайтесь, пересмотрите свою позицию и выгоните юриста!
Это было последнее, что сдерживало окончательное прощание с Доходной.