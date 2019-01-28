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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:39

  la9 написав:Не смог оплатить картой до сего дня обычную операцию - на игровом сайте. В КЦ объяснили запретом регулятора с 21.01 на покупку квазиналичных. Кто что слышал по этому поводу? Или самодеятельность банки?

В общем, коллеги, некоторое время был не на связи, и теперь сам отвечаю на свой вопрос.
Согласно ответу представителя, запрет введен непосредственно банком с 21.01 на основании закона О запрете игрального бизнеса в Украине 2009 года, в который последние изменения вносили в 2013 году!!!
А теперь самое интересное.
1. Сфера действия закона - Украина ( ст. 2) Я пополнял свой игровой аккаунт (что делаю уже давно) на зарубежном (не российском) игровом сайте.
2. Через свой игровой аккаунт я играл в лотерею, а согласно указанного закона (ст. 1), он не распространяется на организацию и проведение лотерей!!!
Закон очень короткий, можно самому все прочитать https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-17
3. А где банк был раньше???

В общем, имеем очередной юридический перл от банка и очередное доказательство профнепригодности юристов банка!

Банк, одумайтесь, пересмотрите свою позицию и выгоните юриста!
Это было последнее, что сдерживало окончательное прощание с Доходной.
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:44

Вторая неделя пошла по получению Golden Dream
Выдали нерабочую карту, ее не могут активировать
новую карту выдать не могут почему то
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:50

"я играю в лотерею" - ага :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:12

  v57 написав:"я играю в лотерею" - ага :)

Я в жизни стараюсь держаться правила: не утверждать то, чего не могу доказать. Смысл мне врать?
Или ссылкой кинуть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:22

лотерея называется кешбек или обнал кр
ну закрыли дырку шо первый раз :)
че напрягаться
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:49

Увидел в икОне:
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Данный функционал будет доступен c 07.02.2019
супер :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:33

  clientage написав:Увидел в икОне:
Обмен валют
Данный функционал будет доступен c 07.02.2019
супер :!:


Курсы, последнее время, не очень.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:35

Коллеги, кто может поделится ссылкой на актуальные тарифы по карте Голд?
Немного выпал из темы КоКо, а теперь чето нигде нигде не могу найти.
Спасибо.
GrafBV
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