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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:22
Игорь Алексеевич написав:открыли карту в дол.со свободным снятием и пополнением на остаток 3%. кстати там нет не каких подводных камней - типа смс и т.д. карта нужна чиста держать собственные средства?
Немає.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:15
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