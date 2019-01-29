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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:22

Re: Конкорд

Игорь Алексеевич написав:открыли карту в дол.со свободным снятием и пополнением на остаток 3%. кстати там нет не каких подводных камней - типа смс и т.д. карта нужна чиста держать собственные средства?

Немає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:15

Re: Конкорд

Сьогодні зарплата? Чи завтра?
Кочевник
 
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Подякував: 112 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:13

Хе, а фото таки змінили (вже не говорить по мобілці! :) )

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greenozon
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