Игорь Алексеевич написав:открыли карту в дол.со свободным снятием и пополнением на остаток 3%. кстати там нет не каких подводных камней - типа смс и т.д. карта нужна чиста держать собственные средства?
Немає.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 08:22
Re: Конкорд
Немає.
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:15
Re: Конкорд
Сьогодні зарплата? Чи завтра?
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:13
Хе, а фото таки змінили (вже не говорить по мобілці! )
+50грн !
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:01
Лотерея - это Гос. лотерея, только другого государства, ну не доверяю я нашим...
пусть банк прямо скажет, что не хочет, чтобы мы играли в лотерею иностранных гос-тв, а не пишет ахинею для де***, так как прямого запрета нет.
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:11
Re: Конкорд
Немного с опозданием, ночью выплатили проценты по картам, кэшбек по Доходной и InJoy
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