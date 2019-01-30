RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:22

Re: Конкорд

Игорь Алексеевич написав:открыли карту в дол.со свободным снятием и пополнением на остаток 3%. кстати там нет не каких подводных камней - типа смс и т.д. карта нужна чиста держать собственные средства?

Немає.
Zochan
 
Повідомлень: 198
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:15

Re: Конкорд

Сьогодні зарплата? Чи завтра?
Кочевник
 
Повідомлень: 634
З нами з: 16.02.17
Подякував: 113 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:13

Хе, а фото таки змінили (вже не говорить по мобілці! :) )

https://finclub.net/news/yurij-zadoya-v ... nkord.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:01

  v57 написав:лотерея называется кешбек или обнал кр
ну закрыли дырку шо первый раз :)
че напрягаться


Лотерея - это Гос. лотерея, только другого государства, ну не доверяю я нашим...
пусть банк прямо скажет, что не хочет, чтобы мы играли в лотерею иностранных гос-тв, а не пишет ахинею для де***, так как прямого запрета нет.
la9
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 02.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:11

Re: Конкорд

Немного с опозданием, ночью выплатили проценты по картам, кэшбек по Доходной и InJoy :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6414
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22

Vorlon, а 100грн по акции "расплатись ГПэем" уже выплатили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27274
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3149 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:48

  Vorlon написав:Немного с опозданием, ночью выплатили проценты по картам, кэшбек по Доходной и InJoy :)

По картам да, по депо процентов, пока, нет.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:50

  clientage написав:Vorlon, а 100грн по акции "расплатись ГПэем" уже выплатили?

Например мне - пока нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7077
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4650 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:44

Re: Конкорд

Не могу зайти в ИБ - подвисает страница. У всех так?
artemiustas
 
Повідомлень: 307
З нами з: 04.07.11
Подякував: 308 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48

  wig написав:
  Vorlon написав:Немного с опозданием, ночью выплатили проценты по картам, кэшбек по Доходной и InJoy :)

По картам да, по депо процентов, пока, нет.

ужо и по депо есть.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 587588589590>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, lel, rosstikf, Surz, vollena71 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5894)
31.01.2019 12:32
EximBonus Bot (1)
31.01.2019 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.