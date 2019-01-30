Так 1 февраля же обещали!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:12
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:13
Агаа, понял. Звякну корешу 1го после 22:00, думаю уже начислят ему, он мне тада баночку Старапрамена должен будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:32
Vorlon, не спор. Просто за наводку от меня. Уговорил перца открыть инДжой под акцию с ГПэем. Так ему в отделении еще и кредитный лимит на Дриме восстановили, шо летом чото отобрали Думаю, шо если таки получит оту сотку, то вааще на 7м небе будет
Вот тока ставки по депо никакие
... делайте хоть что-нибудь!
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