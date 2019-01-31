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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:12

  clientage написав:а 100грн по акции "расплатись ГПэем" уже выплатили?

Так 1 февраля же обещали!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:13

  Vorlon написав:
  clientage написав:а 100грн по акции "расплатись ГПэем" уже выплатили?

Так 1 февраля же обещали!

Агаа, понял. Звякну корешу 1го после 22:00, думаю уже начислят ему, он мне тада баночку Старапрамена должен будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27280
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2179 раз.
Подякували: 3150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:16

clientage
А что за спор? :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 6424
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 649 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:32

Vorlon, не спор. Просто за наводку от меня. Уговорил перца открыть инДжой под акцию с ГПэем. Так ему в отделении еще и кредитный лимит на Дриме восстановили, шо летом чото отобрали :) Думаю, шо если таки получит оту сотку, то вааще на 7м небе будет
Вот тока ставки по депо никакие :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27280
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Подякував: 2179 раз.
Подякували: 3150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03

Re: Конкорд

  clientage написав:Вот тока ставки по депо никакие

пилите Шура..пилите )))
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-VICTOR-
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Повідомлень: 7075
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Подякував: 382 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:12

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:Вот тока ставки по депо никакие

пилите Шура..пилите )))

Конкорд всеравно луДший
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:26

Re: Конкорд

На сайте курс для карт 27.9, в СМС уже 28 ))) несерьёзно...

Списание будет по курсу на день проводки или фикс как в привате и моно?
mikos
 
Повідомлень: 36
З нами з: 07.06.16
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:27

выдача наличных с доходной

9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется

Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:27

  mikos написав:На сайте курс для карт 27.9, в СМС уже 28 ))) несерьёзно...

Списание будет по курсу на день проводки или фикс как в привате и моно?

Фикс, и курс на сайте не первый раз вывешивают фальшивый.
Интересно, в меню "обмен валют" тоже будет фальшивый, как в болгарской обменке?
wig
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Повідомлень: 3961
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