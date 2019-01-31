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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:12
clientage написав:
а 100грн по акции "расплатись ГПэем" уже выплатили?
Так 1 февраля же обещали!
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Vorlon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:13
Vorlon написав: clientage написав:
а 100грн по акции "расплатись ГПэем" уже выплатили?
Так 1 февраля же обещали!
Агаа, понял. Звякну корешу 1го после 22:00, думаю уже начислят ему, он мне тада баночку Старапрамена должен будет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:16
clientage
А что за спор?
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Vorlon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:32
Vorlon
, не спор. Просто за наводку от меня. Уговорил перца открыть инДжой под акцию с ГПэем. Так ему в отделении еще и кредитный лимит на Дриме восстановили, шо летом чото отобрали
Думаю, шо если таки получит оту сотку, то вааще на 7м небе будет
Вот тока ставки по депо никакие
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03
clientage написав:
Вот тока ставки по депо никакие
пилите Шура..пилите )))
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:12
-VICTOR- написав: clientage написав:
Вот тока ставки по депо никакие
пилите Шура..пилите )))
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:26
На сайте курс для карт 27.9, в СМС уже 28 ))) несерьёзно...
Списание будет по курсу на день проводки или фикс как в привате и моно?
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mikos
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:27
9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется
Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:27
mikos написав:
На сайте курс для карт 27.9, в СМС уже 28 ))) несерьёзно...
Списание будет по курсу на день проводки или фикс как в привате и моно?
Фикс, и курс на сайте не первый раз вывешивают фальшивый.
Интересно, в меню "обмен валют" тоже будет фальшивый, как в болгарской обменке?
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wig
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