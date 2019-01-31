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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:47
sens написав:
9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется
Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету
мне больше 1000 за раз не давал
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vollena71
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:01
vollena71 написав:
мне больше 1000 за раз не давал
В тазике, как-то, удалось снять две.
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wig
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21
vollena71 написав: sens написав:
9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется
Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету
мне больше 1000 за раз не давал
уточню , скажем 5000 , снять пробовали или нет , так как мне удобнее снять в банкомате , хотя если лимиты не позволят вынужден посетить отделение
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:23
За 5 раз дает снять 5000. Практически любой банкомат, кроме ощада, где тысячи, даже, в меню нет.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:49
БТА снимал 15 за раз, последние разы по 8
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