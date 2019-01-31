мне больше 1000 за раз не давал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:47
мне больше 1000 за раз не давал
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:01
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21
уточню , скажем 5000 , снять пробовали или нет , так как мне удобнее снять в банкомате , хотя если лимиты не позволят вынужден посетить отделение
никому не верю
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:23
За 5 раз дает снять 5000. Практически любой банкомат, кроме ощада, где тысячи, даже, в меню нет.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:49
Re: Конкорд
БТА снимал 15 за раз, последние разы по 8
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:30
Re: Конкорд
В привате как-то надо было снять что-то около 20. Естественно по 1000. Но при попытке произвести 16-е снятие появилась надпись, что "банкомат это машина для снятие небольших сум - поэтому пойдите-ка в сад!" После это доснял нужную сумму в "соседки Симы". Так что максимум на что можно расчитывать в привате - 15 к. А "пятерка" вообще легко снимается
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:14
Почти тоже самое что добираться в отделение
никому не верю
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:10
Конкордушка, что там со 100грн за гугл-пей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:38
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:41
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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