RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:47

  sens написав:9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется

Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету

мне больше 1000 за раз не давал
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 18.09.13
Подякував: 370 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:01

  vollena71 написав:мне больше 1000 за раз не давал

В тазике, как-то, удалось снять две.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21

  vollena71 написав:
  sens написав:9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется

Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету

мне больше 1000 за раз не давал

уточню , скажем 5000 , снять пробовали или нет , так как мне удобнее снять в банкомате , хотя если лимиты не позволят вынужден посетить отделение
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11288
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:23

За 5 раз дает снять 5000. Практически любой банкомат, кроме ощада, где тысячи, даже, в меню нет.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:49

Re: Конкорд

БТА снимал 15 за раз, последние разы по 8
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:30

Re: Конкорд

В привате как-то надо было снять что-то около 20. Естественно по 1000. Но при попытке произвести 16-е снятие появилась надпись, что "банкомат это машина для снятие небольших сум - поэтому пойдите-ка в сад!" После это доснял нужную сумму в "соседки Симы". Так что максимум на что можно расчитывать в привате - 15 к. А "пятерка" вообще легко снимается
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:14

  Alex_ki написав:БТА снимал 15 за раз, последние разы по 8

Почти тоже самое что добираться в отделение
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11288
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:10

Конкордушка, что там со 100грн за гугл-пей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7086
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4663 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:38

  Вкладчик1234 написав:Конкордушка, что там со 100грн за гугл-пей?

Только что зачислили (17:37 в Viber)! 8)
Причём меня ждал приятный сюрприз :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 6429
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:41

  Vorlon написав:Только что зачислили (17:36 в Viber)!

И мне. Но без сюрприза :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7086
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4663 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 589590591592>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, J, lel, slasva, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11492)
01.02.2019 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.