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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:43

А мне просто едет баночка пива с водилой )
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:49

господа, если отправить СЭП из конюшни на выходных, когда он придет получателю? конь сразу отправляет? еще ниразу не слал конесэп.
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  #<1 ... 589590591592
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03.02.2019 01:49
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