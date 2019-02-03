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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:43
А мне просто едет баночка пива с водилой )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лют, 2019 01:49
господа, если отправить СЭП из конюшни на выходных, когда он придет получателю? конь сразу отправляет? еще ниразу не слал конесэп.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 06:55
Додано: Нед 03 лют, 2019 08:00
В рабочее время - отправляет в течение получаса.
В нерабочее - утром ближайшего рабочего
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:01
отправил.
забавная у коня печать на квитахе
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:15
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:15
дайте глянути оком на кінну пєчать
+50грн !
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