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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:43
А мне просто едет баночка пива с водилой )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 лют, 2019 01:49
господа, если отправить СЭП из конюшни на выходных, когда он придет получателю? конь сразу отправляет? еще ниразу не слал конесэп.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 06:55
sens написав:
9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется
Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету
Больше всех за раз насыпал Скунс:4К точно. Больше не пытался.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 03 лют, 2019 08:00
IMPRINTER написав:
господа, если отправить СЭП из конюшни на выходных, когда он придет получателю? конь сразу отправляет? еще ниразу не слал конесэп.
В рабочее время - отправляет в течение получаса.
В нерабочее - утром ближайшего рабочего
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
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mustbe
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:01
отправил.
забавная у коня печать на квитахе
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IMPRINTER
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:15
IMPRINTER написав:
отправил.
забавная у коня печать на квитахе
солидная,
не то что у укрексима
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:56
Кишмиш по али, то 1000 грн в месяц чистыми или грязными?
И обзванивают ли тут с допросом всех родтсвенников, друзей и домашних животных? Если да, то сколько нормеров хотят?
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Surz
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:09
Surz написав:
Кишмиш по али, то 1000 грн в месяц чистыми или грязными?
И обзванивают ли тут с допросом всех родтсвенников, друзей и домашних животных? Если да, то сколько нормеров хотят?
Никому не звонили, номер взяли один. Из своей же базы.
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wig
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