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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:43

А мне просто едет баночка пива с водилой )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:49

господа, если отправить СЭП из конюшни на выходных, когда он придет получателю? конь сразу отправляет? еще ниразу не слал конесэп.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 06:55

  sens написав:9.3. С использованием карты в банкоматах других украинских банков не тарифицируется

Добрый всем ! как и сколько если снимать наличку выдает по карте например ПРИВАТ , судя из тарифов еще и комиссии нету

Больше всех за раз насыпал Скунс:4К точно. Больше не пытался.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 08:00

  IMPRINTER написав:господа, если отправить СЭП из конюшни на выходных, когда он придет получателю? конь сразу отправляет? еще ниразу не слал конесэп.

В рабочее время - отправляет в течение получаса.
В нерабочее - утром ближайшего рабочего
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EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:01

отправил.
забавная у коня печать на квитахе :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:15

  IMPRINTER написав:отправил.
забавная у коня печать на квитахе :mrgreen:

солидная,
не то что у укрексима
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дайте глянути оком на кінну пєчать :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:56

Re: Конкорд

Кишмиш по али, то 1000 грн в месяц чистыми или грязными?
И обзванивают ли тут с допросом всех родтсвенников, друзей и домашних животных? Если да, то сколько нормеров хотят?
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:09

  Surz написав:Кишмиш по али, то 1000 грн в месяц чистыми или грязными?
И обзванивают ли тут с допросом всех родтсвенников, друзей и домашних животных? Если да, то сколько нормеров хотят?

Никому не звонили, номер взяли один. Из своей же базы.
wig
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