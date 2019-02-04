Да, все норм
100е отд-е мне все больше нравится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:16
Да, все норм
100е отд-е мне все больше нравится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 02:13
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?
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