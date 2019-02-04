|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:16
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А мне просто едет баночка пива с водилой )
Доїхала?
Да, все норм
100е отд-е мне все больше нравится
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27304
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2183 раз.
- Подякували: 3152 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 лют, 2019 02:13
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1285
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:07
la9 написав:
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
Добрый день,
Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:55
Банк 8-ым в стране подключил Apple Pay к свои картам МПС VISA
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6450
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|