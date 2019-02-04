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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:16

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А мне просто едет баночка пива с водилой )

Доїхала? :)

Да, все норм
100е отд-е мне все больше нравится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 02:13

Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?
viewtopic.php?p=4565772#p4565772
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:07

  la9 написав:Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?
viewtopic.php?p=4565772#p4565772

Добрый день,

Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились
Concord bank: concord.ua
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Банк 8-ым в стране подключил Apple Pay к свои картам МПС VISA :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:19

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?
viewtopic.php?p=4565772#p4565772

Добрый день,

Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились

От вас был один ответ, юридическую несостоятельность которого я прокомментировал на ветке. Больше реакций от банка не будет? Или банк считает своих клиентов идиотами, которые пооглотят любую юридическую чушь?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:50

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?
viewtopic.php?p=4565772#p4565772

Добрый день,

Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились

От вас был один ответ, юридическую несостоятельность которого я прокомментировал на ветке. Больше реакций от банка не будет? Или банк считает своих клиентов идиотами, которые пооглотят любую юридическую чушь?

Ссылку на иностранную гос лотерею в студию :)
curiousobro
 
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