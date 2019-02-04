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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:16
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А мне просто едет баночка пива с водилой )
Доїхала?
Да, все норм
100е отд-е мне все больше нравится
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 02:13
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:07
la9 написав:
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
Добрый день,
Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:55
Банк 8-ым в стране подключил Apple Pay к свои картам МПС VISA
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:19
Банк Конкорд написав: la9 написав:
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
Добрый день,
Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились
От вас был один ответ, юридическую несостоятельность которого я прокомментировал на ветке. Больше реакций от банка не будет? Или банк считает своих клиентов идиотами, которые пооглотят любую юридическую чушь?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:50
la9 написав: Банк Конкорд написав: la9 написав:
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
Добрый день,
Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились
От вас был один ответ, юридическую несостоятельность которого я прокомментировал на ветке. Больше реакций от банка не будет? Или банк считает своих клиентов идиотами, которые пооглотят любую юридическую чушь?
Ссылку на иностранную гос лотерею в студию
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:00
la9 написав: Банк Конкорд написав: la9 написав:
Представитель, а будет ответ банка касательно моего поста о невозможности оплатить игровой аккаунт на иностранной гос лотерее?viewtopic.php?p=4565772#p4565772
Добрый день,
Ответ уже был в ЛС. Спасибо, что обратились
От вас был один ответ, юридическую несостоятельность которого я прокомментировал на ветке. Больше реакций от банка не будет? Или банк считает своих клиентов идиотами, которые пооглотят любую юридическую чушь?
Поглощать мы Вас ничего не просим, но к сожалению другого ответа нет. Если Вам интересно дитальнее разобраться в Вашем вопросе, можете написать данные карты и ФИО в ЛС.
Хорошего вечера
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:15
Почему вместо visa injoy оформляется mastercard?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:18
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ИМХО оформляется карта той МПС, который вы запросите. Либо если ничего не сказали, то наверное будет MC...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 05 лют, 2019 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:27
Vorlon написав:freelanc
ИМХО оформляется карта той МПС, который вы запросите. Либо если ничего не сказали, то наверное будет MC...
Вам visa оформили?
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