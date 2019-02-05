freelanc
Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28
freelanc
Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49
Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:06
Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
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