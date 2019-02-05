Форуми / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 591592593594 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 38 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 37% 14 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 10 Всього голосів : 38 Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28 freelanc

Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен Vorlon Повідомлень: 6457 З нами з: 14.06.13 Подякував: 345 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49 Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял... Vorlon Повідомлень: 6457 З нами з: 14.06.13 Подякував: 345 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 19:06 Vorlon написав: Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял... Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...

Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 27330 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3153 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 22:50 curiousobro написав: Ссылку на иностранную гос лотерею в студию Ссылку на иностранную гос лотерею в студию

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/

Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.

Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.

Напомню, моя позиция здесь

viewtopic.php?p=4565772#p4565772 Не вопрос. ВотВот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.Напомню, моя позиция здесь la9 Повідомлень: 1287 З нами з: 02.07.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 22:59 la9 написав: curiousobro написав: Ссылку на иностранную гос лотерею в студию Ссылку на иностранную гос лотерею в студию

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/

Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.

Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.

Напомню, моя позиция здесь

viewtopic.php?p=4565772#p4565772 Не вопрос. ВотВот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.Напомню, моя позиция здесь



вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...

тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ. вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35631 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5665 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 591592593594 Форум: Оберіть форум ------------------ Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Банківські депозити Кредити в банках та мікрокредити Страхування Кредитні та платіжні картки Ринок нерухомості Валюта Валютний ринок Forex Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Персональні інвестиції Залучення коштів Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Кредитні спілки та інше Розміщення коштів Фондовий ринок Галузі та Емітенти ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Інше розміщення вільних коштів та активів Лайфхаки. Корисні поради Інтернет-трейдинг Туризм - подорожі Україною та світом Курси валют у твоєму місті Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Ринок банківських металів Основи інвестування Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Аналітика Банки Банкрути Залучення та розміщення коштів Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Банківські метали та Інвестиційні монети Світова економіка Обговорення статей Ринок інвестиційних монет Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Державний бюджет України Галузі економіки Вакансії Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Резюме Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Підсумки: світовий фондовий ринок Де і Як шукати роботу? Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Експертна думка Підсумки: валюта Відео-новини Страсті по Сахаліну Інші питання про роботу Підсумки: прогнози Автомобілі в Україні та світі Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Архіви Валютний ринок Новини нафтогазу, значення та акценти Архіви Банківські метали Архіви Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Експертна думка Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Персональні теми форумчан Як користуватися сайтом Обираємо новобудови у передмісті Києва Відеоінтерв`ю Архіви Народні рейтинги Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Архіви Депозити Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Подкасти Опитування Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: kostya77 vitaliy1111 і 6 гостейМодератори: Ірина_