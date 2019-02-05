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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28

freelanc
Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49

Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...
Vorlon
 
Повідомлень: 6457
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 650 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:06

  Vorlon написав:Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...

Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:50

  curiousobro написав:Ссылку на иностранную гос лотерею в студию :)

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/
Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.
Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.
Напомню, моя позиция здесь
viewtopic.php?p=4565772#p4565772
la9
 
Повідомлень: 1287
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:59

  la9 написав:
  curiousobro написав:Ссылку на иностранную гос лотерею в студию :)

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/
Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.
Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.
Напомню, моя позиция здесь
viewtopic.php?p=4565772#p4565772


вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...
тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ.
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  #<1 ... 591592593594
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Конкорд (5935)
05.02.2019 22:59
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