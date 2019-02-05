freelanc
Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28
freelanc
Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49
Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:06
Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:50
Не вопрос. Вот
Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.
Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.
Напомню, моя позиция здесь
viewtopic.php?p=4565772#p4565772
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:59
вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...
тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ.
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