Додано: Вів 05 лют, 2019 22:59

la9 написав: curiousobro написав: Ссылку на иностранную гос лотерею в студию Ссылку на иностранную гос лотерею в студию

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/

Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.

Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.

Напомню, моя позиция здесь

viewtopic.php?p=4565772#p4565772 Не вопрос. ВотВот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.Напомню, моя позиция здесь

вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ.