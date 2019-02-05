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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28

freelanc
Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49

Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:06

  Vorlon написав:Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...

Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:50

  curiousobro написав:Ссылку на иностранную гос лотерею в студию :)

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/
Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.
Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.
Напомню, моя позиция здесь
viewtopic.php?p=4565772#p4565772
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:59

  la9 написав:
  curiousobro написав:Ссылку на иностранную гос лотерею в студию :)

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/
Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.
Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.
Напомню, моя позиция здесь
viewtopic.php?p=4565772#p4565772


вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...
тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:21

  IMPRINTER написав:тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ...

Все же исправили, чего вспоминать. Сейчас почешутся, и Австралию реабилитируют.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 01:14

  wig написав:
  IMPRINTER написав:тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ...

Все же исправили, чего вспоминать. Сейчас почешутся, и Австралию реабилитируют.


не просто прикалывает, что все ляпы юрдепартамента идут по одному сценарию ... сначала они дают нашему саппорту ответ, который не выдерживает никакой критики, саппорт это позорище цитирует тут на ветке, далее с большим упорством они отстаивают свою точку зрения "конь самый умный, все остальные 79 банков у которых все не так как у коня ничего не понимают" ... потом, наконец, понимают собственную никчемность и некомпетентность ... ну казалось бы сделайте выводы, если у вас не так как у всех, сначала задумайтесь, а потом отвечайте чушь - ну нет же надо еще раз упасть лицом в лайно обязательно ...
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IMPRINTER
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  #<1 ... 591592593594
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