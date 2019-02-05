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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 591592593594 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 38 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 37% 14 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 10 Всього голосів : 38 Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28 freelanc

Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен Я оформил VISA без всяких проблем. Использую почти каждый день через Google Pay - доволен Vorlon Повідомлень: 6457 З нами з: 14.06.13 Подякував: 345 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49 Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял... Vorlon Повідомлень: 6457 З нами з: 14.06.13 Подякував: 345 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 19:06 Vorlon написав: Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял... Кстати, кто как считает сумм для оплаты задолженности по кредитке в льготном периоде? Вручную, по проведённым операциям на 1-ое число или как-то иначе? Этой информации нигде посмотреть нельзя, если я правильно понял...

Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день Мне раньше достаточно было свериться со своей бух. 1го числа после обеда и проставить в планировке сумму погашения на предпоследний рабочий день ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 27330 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3153 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 22:50 curiousobro написав: Ссылку на иностранную гос лотерею в студию Ссылку на иностранную гос лотерею в студию

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/

Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.

Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.

Напомню, моя позиция здесь

viewtopic.php?p=4565772#p4565772 Не вопрос. ВотВот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.Напомню, моя позиция здесь la9 Повідомлень: 1287 З нами з: 02.07.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 22:59 la9 написав: curiousobro написав: Ссылку на иностранную гос лотерею в студию Ссылку на иностранную гос лотерею в студию

Не вопрос. Вот https://www.ozlotteries.com/

Вот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.

Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.

Напомню, моя позиция здесь

viewtopic.php?p=4565772#p4565772 Не вопрос. ВотВот пусть банк скажет, почему он запрещает мне играть в эту лотерею и какое отношение она имеет к закону О запрете игрального бизнеса в Украине.Я свой ответ обосновал, пусть юристы банка обоснуются свой.Напомню, моя позиция здесь



вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...

тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ. вспомните какие маразматические ответы давал юридический департамент по вопросам оплаты валютными картами и взимания кешбека ... не думаю что от этих же юристов вы услышите что-то умное .. тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... при чем с пеною у рта они доказывали свою правоту .. а задуматься над вопросом, чего у всех не так как у них -= умишка не хватало (конь типа самый умный, а все остальные банки не шарят) ... но с валютными картами разум победил и эти бездари признали что они никчемы ...тут аналогично - задуматься хотя бы почему в жругизх банках можно платить за услуги букмейкерских контор, игровых и подобных сайтов можно, а у коня нельзя - это у них в гипофизе не укладывается - они могут написать тока тупой ответ. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35632 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5665 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 23:21 IMPRINTER написав: тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ...

Все же исправили, чего вспоминать. Сейчас почешутся, и Австралию реабилитируют. Все же исправили, чего вспоминать. Сейчас почешутся, и Австралию реабилитируют. wig

Повідомлень: 3973 З нами з: 06.01.12 Подякував: 57 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 01:14 wig написав: IMPRINTER написав: тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ... тут же суть в чем ... у всех кешбек персонифицированный, а у коня обездичеснный, у всех можно было платить валютными картами в гривне, а у коня нет ...

Все же исправили, чего вспоминать. Сейчас почешутся, и Австралию реабилитируют. Все же исправили, чего вспоминать. Сейчас почешутся, и Австралию реабилитируют.



не просто прикалывает, что все ляпы юрдепартамента идут по одному сценарию ... сначала они дают нашему саппорту ответ, который не выдерживает никакой критики, саппорт это позорище цитирует тут на ветке, далее с большим упорством они отстаивают свою точку зрения "конь самый умный, все остальные 79 банков у которых все не так как у коня ничего не понимают" ... потом, наконец, понимают собственную никчемность и некомпетентность ... ну казалось бы сделайте выводы, если у вас не так как у всех, сначала задумайтесь, а потом отвечайте чушь - ну нет же надо еще раз упасть лицом в лайно обязательно ... не просто прикалывает, что все ляпы юрдепартамента идут по одному сценарию ... сначала они дают нашему саппорту ответ, который не выдерживает никакой критики, саппорт это позорище цитирует тут на ветке, далее с большим упорством они отстаивают свою точку зрения "конь самый умный, все остальные 79 банков у которых все не так как у коня ничего не понимают" ... потом, наконец, понимают собственную никчемность и некомпетентность ... ну казалось бы сделайте выводы, если у вас не так как у всех, сначала задумайтесь, а потом отвечайте чушь - ну нет же надо еще раз упасть лицом в лайно обязательно ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35632 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5665 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 591592593594 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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