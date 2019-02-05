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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:00

зачем?

я при своем :)
представитель шобы тешить самолюбие десятка бездельников.
зачем это банку?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:03

  v57 написав:я при своем :)
представитель шобы тешить самолюбие десятка бездельников.
зачем это банку?

Извините, не понятен смысл Вашего сообщения. Не могли бы пояснить? Заранее спасибо
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 658
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:26

Re: Конкорд

ребята, какие есть варианты пополнения с доходной карты чужую приватовскую уни. понятно, шо наликом можно в банкомате снять и пополнить, но возня с купюрами и лимиты. в иб или через терминал какой никак низя безналом и беспроцентно пополнить?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:38

  чик написав:ребята, какие есть варианты пополнения с доходной карты чужую приватовскую уни. понятно, шо наликом можно в банкомате снять и пополнить, но возня с купюрами и лимиты. в иб или через терминал какой никак низя безналом и беспроцентно пополнить?

За реквізитами.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:За реквізитами.

в иб конкорда?
а шо делать?
чик
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1

 
Повідомлень: 5786
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3614 раз.
Подякували: 570 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:54

  чик написав:
  Квесторе_поверніться написав:За реквізитами.

в иб конкорда?

Так, 15000 ліміт, більше - слід піднімати через теплу лінію можна або постійно заявою в відділенні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:04

чик
https://privatbank.ua/sendmoney не работает разве?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:06

  Vorlon написав:чик
https://privatbank.ua/sendmoney не работает разве?

У меня с начала месяца только ошибки выдаёт,теперь даже идеябанк и пумб впереди планеты всей
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:07

  Квесторе_поверніться написав:
  чик написав:ребята, какие есть варианты пополнения с доходной карты чужую приватовскую уни. понятно, шо наликом можно в банкомате снять и пополнить, но возня с купюрами и лимиты. в иб или через терминал какой никак низя безналом и беспроцентно пополнить?

За реквізитами.

Вполне можно и п2п, через тот же тас2ю
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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