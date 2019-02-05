я при своем
представитель шобы тешить самолюбие десятка бездельников.
зачем это банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:00
зачем?
я при своем
представитель шобы тешить самолюбие десятка бездельников.
зачем это банку?
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:03
Извините, не понятен смысл Вашего сообщения. Не могли бы пояснить? Заранее спасибо
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:26
Re: Конкорд
ребята, какие есть варианты пополнения с доходной карты чужую приватовскую уни. понятно, шо наликом можно в банкомате снять и пополнить, но возня с купюрами и лимиты. в иб или через терминал какой никак низя безналом и беспроцентно пополнить?
а шо делать?
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:38
За реквізитами.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
Re: Конкорд
а шо делать?
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:54
Так, 15000 ліміт, більше - слід піднімати через теплу лінію можна або постійно заявою в відділенні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:04
чик
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:06
У меня с начала месяца только ошибки выдаёт,теперь даже идеябанк и пумб впереди планеты всей
никому не верю
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:07
Вполне можно и п2п, через тот же тас2ю
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