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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 02:51

таки наверное с утра начнут долляры продавать онлайн. на текущий момент не работает.
з.ы.
а приват таки уже начал продажи сразу после полуночи
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 06:17

uaprofi
з курсом 27,4 по БПК конкорд не витримує конкуренції. У їнших банках курс приємніший і покупка валюти вже працює з опівночі.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:55

Re: Конкорд

  casper12 написав:з курсом 27,4 по БПК конкорд не витримує конкуренції. У їнших банках курс приємніший і покупка валюти вже працює з опівночі.

курс 27.2 і вже все працює
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:59

  Банк Конкорд написав:
  casper12 написав:з курсом 27,4 по БПК конкорд не витримує конкуренції. У їнших банках курс приємніший і покупка валюти вже працює з опівночі.

курс 27.2 і вже все працює

Євро який курс?
Які валютні карти порекомендуєте?
Чи можна карта грн-рахунок без карти валютний.
Гриценко...наш Президент
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  #<1 ... 593594595596
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