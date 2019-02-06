таки наверное с утра начнут долляры продавать онлайн. на текущий момент не работает.
з.ы.
а приват таки уже начал продажи сразу после полуночи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 02:51
таки наверное с утра начнут долляры продавать онлайн. на текущий момент не работает.
з.ы.
а приват таки уже начал продажи сразу после полуночи
Додано: Чет 07 лют, 2019 06:17
uaprofi
з курсом 27,4 по БПК конкорд не витримує конкуренції. У їнших банках курс приємніший і покупка валюти вже працює з опівночі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:55
Re: Конкорд
курс 27.2 і вже все працює
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:59
Євро який курс?
Які валютні карти порекомендуєте?
Чи можна карта грн-рахунок без карти валютний.
Гриценко...наш Президент
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