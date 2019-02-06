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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:19

Зашёл в обмен - курс 27,04 доллар и 30,89 евро. Я куда-то не туда смотрю? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:51

Банк Конкорд, плохо, что при создании депозита нельзя указать выплату %% и возврат тела на текущий счет.
Вот инвалютный текущий счет при валютообмене создаётся автоматом, а полноценно разместиться на инвалютный депо с него нельзя -- нуна топать за инвалютной картой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:56

clientage
А чего за ней топать - она давно должна была быть в хозяйстве ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6462
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:10

  Vorlon написав:clientage
А чего за ней топать - она давно должна была быть в хозяйстве ;)

да я ненавижу шариться по банкам, а вот до седня обслуживать валютки мона было ток через отделение: притащить валюту через полгорода, поискать место для парковки, посидеть в очереди к менагеру, постоять в кассу, и не дай бог, дето будет купюра с дыркой или молью поедена :mrgreen:
А щас другой разговор, думаю скоро куча банков разрешат и снимать инвалюту в АТМ
Лет 5 назад такое было у ПУМБа, ЭксИма, УкрСиба...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 27357
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:44

Re: Конкорд

Протестил обмен - работает ))
Вот только жадные ребята - на сайте и в отделении курс 27.00
А в иконе25 - 27.04 :(
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:11

Re: Конкорд

Не захотели давать GoldenDream. Зато моня сразу спохватился и радостно поднял лимит, жаль только, он бесполезен теперь.
Surz
 
Повідомлень: 113
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  #<1 ... 594595596597
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