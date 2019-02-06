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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:19
Зашёл в обмен - курс 27,04 доллар и 30,89 евро. Я куда-то не туда смотрю?
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:51
Банк Конкорд, плохо, что при создании депозита нельзя указать выплату %% и возврат тела на текущий счет.
Вот инвалютный текущий счет при валютообмене создаётся автоматом, а полноценно разместиться на инвалютный депо с него нельзя -- нуна топать за инвалютной картой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:56
clientage
А чего за ней топать - она давно должна была быть в хозяйстве
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:10
да я ненавижу шариться по банкам, а вот до седня обслуживать валютки мона было ток через отделение: притащить валюту через полгорода, поискать место для парковки, посидеть в очереди к менагеру, постоять в кассу, и не дай бог, дето будет купюра с дыркой или молью поедена
А щас другой разговор, думаю скоро куча банков разрешат и снимать инвалюту в АТМ
Лет 5 назад такое было у ПУМБа, ЭксИма, УкрСиба...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:44
Re: Конкорд
Протестил обмен - работает ))
Вот только жадные ребята - на сайте и в отделении курс 27.00
А в иконе25 - 27.04
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:11
Re: Конкорд
Не захотели давать GoldenDream. Зато моня сразу спохватился и радостно поднял лимит, жаль только, он бесполезен теперь.
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