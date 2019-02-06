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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:49
wig написав: sevau написав:
Кэшбек за январь все получили? Проблемм не было?
Приходит в последний день месяца. Это вам не Идея.
Пришел, но не весь. За 30 число за один заказ начислили
, за второй нет.
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн.
2FNWVER , ZKOUEDP .
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sevau
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:43
Банк уже стал ни разу ни не луДший
. Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка
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Flamingo
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:56
Flamingo написав:
Банк уже стал ни разу ни не луДший
. Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка
Ну как бы под смену курса угодить можно в любом банке...
Ни один кассир вам не проведет операцию старым курсом, ему просто ПО не позволит.
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tmp01
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Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07
Flamingo написав:
Банк уже стал ни разу ни не луДший
. Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка
Не понял -зачем надо было ехать ,все в айконе.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 16:08
Flamingo написав:
ой, а курс уже поменялся и уже 27.1
а я таки успел удалённо махнуться по 27,04
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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