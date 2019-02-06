Пришел, но не весь. За 30 число за один заказ начислили , за второй нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:49
Пришел, но не весь. За 30 число за один заказ начислили , за второй нет.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:43
Банк уже стал ни разу ни не луДший . Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:56
Re: Конкорд
Ну как бы под смену курса угодить можно в любом банке...
Ни один кассир вам не проведет операцию старым курсом, ему просто ПО не позволит.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07
Не понял -зачем надо было ехать ,все в айконе.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:08
Re: Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:19
Хотелось по 27.0. На моей сумме экономия получалась достаточная чтобы оплатить и проезд на маршрутках еще и на 3 банки пива оставалось. Кстати по 27,04 в и-нтернете доступен обмен и сейчас. "Подорожал" только нал в кассе. НО обиднее всего что оставлял эту сумму в банке. Но то таке . В том банке где в итоге купил по 27,04 разместил валюту под более высокий %
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:55
Яку карту краще взяти для валюти?
Гриценко...наш Президент
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