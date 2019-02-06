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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:49

  wig написав:
  sevau написав:Кэшбек за январь все получили? Проблемм не было?

Приходит в последний день месяца. Это вам не Идея.

Пришел, но не весь. За 30 число за один заказ начислили :D , за второй нет. :(
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн. :D 2FNWVER , ZKOUEDP . :D
sevau
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:43

Банк уже стал ни разу ни не луДший :(. Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:56

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Банк уже стал ни разу ни не луДший :(. Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка

Ну как бы под смену курса угодить можно в любом банке...
Ни один кассир вам не проведет операцию старым курсом, ему просто ПО не позволит.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07

  Flamingo написав:Банк уже стал ни разу ни не луДший :(. Приехал через полгода, чтобы снять с гривневой, положить на долларовую и пополнить вклад. Ладно что вклад оказался не пополняемый, хотя в моби айконе горит что пополняемый. Но уже чиркнул картой на снятие, чтобы совершить валютообмен, а кассир говорит "ой, а курс уже поменялся и уже 27.1". Не красиво. Хорошо операцию снятия откатили взад теперь мои деньги получит другая банка

Не понял -зачем надо было ехать ,все в айконе.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:08

Re: Конкорд

  Flamingo написав:ой, а курс уже поменялся и уже 27.1

а я таки успел удалённо махнуться по 27,04
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:19

  clientage написав:
  Flamingo написав:ой, а курс уже поменялся и уже 27.1

а я таки успел удалённо махнуться по 27,04

Хотелось по 27.0. На моей сумме экономия получалась достаточная чтобы оплатить и проезд на маршрутках еще и на 3 банки пива оставалось. Кстати по 27,04 в и-нтернете доступен обмен и сейчас. "Подорожал" только нал в кассе. НО обиднее всего что оставлял эту сумму в банке. Но то таке :). В том банке где в итоге купил по 27,04 разместил валюту под более высокий %
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:55

  clientage написав:
  Flamingo написав:ой, а курс уже поменялся и уже 27.1

а я таки успел удалённо махнуться по 27,04

Яку карту краще взяти для валюти?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:40

Re: Конкорд

Знатоки, подскажите а через какую валюту (USD или EUR) идет конвертация по картам Конкорда.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:01

  Квесторе_поверніться написав:Яку карту краще взяти для валюти?

Под доллар - джоя, под евро без разницы, можно и депозитную.
wig
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