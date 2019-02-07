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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:14

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:53

Re: Конкорд

Подскажите плиз. Карта inJoy, выдача своих в кассах других банков Украины, есть комиссия или нет?????? В тарифах карты не могу найти этой информации.

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:23

Re: Конкорд

Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15

Re: Конкорд

t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:46

  t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...


вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49

Re: Конкорд

IMPRINTER написав:
  t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...


вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Та шарю...але це якась дурна штука на моє ІМХО...логіка є...але чому ж інші банки таки дали,не раз збільшували,чому вони в цьому логіки не бачуть
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:58

  IMPRINTER написав:вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.

У меня на момент подачи заявки на InJoy было 4 кредитки, которые было видно в кредитных бюро. Дали. Правда я лимит небольшой запросил.

Вчера и Конкорд подал о себе информацию в УБКИ.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:05

  t-step написав:
IMPRINTER написав:
  t-step написав:За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...


вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Та шарю...але це якась дурна штука на моє ІМХО...логіка є...але чому ж інші банки таки дали,не раз збільшували,чому вони в цьому логіки не бачуть

нуна найти нормального, неленивого менагера, который правильно заполнит все графы заявы, укажет все ваши доходы и правые и левые, все яхты-пароходы, дворцы-маетки...
Просите лимит не более 10..15К
...ну и михострадальцы обычно у КоКо лимита не получают :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:22

Re: Конкорд

clientage написав:
  t-step написав:
IMPRINTER написав:[quote="4576193:t-step"]За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...


вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Та шарю...але це якась дурна штука на моє ІМХО...логіка є...але чому ж інші банки таки дали,не раз збільшували,чому вони в цьому логіки не бачуть

нуна найти нормального, неленивого менагера, который правильно заполнит все графы заявы, укажет все ваши доходы и правые и левые, все яхты-пароходы, дворцы-маетки...
Просите лимит не более 10..15К
...ну и михострадальцы обычно у КоКо лимита не получают :wink:[/quote]А як часто можна звертатися до них?
t-step
 
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на сайті є тарифи на поточний рахунок? Не знаходжу
casper12
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