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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:14
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:53
Подскажите плиз. Карта inJoy, выдача своих в кассах других банков Украины, есть комиссия или нет?????? В тарифах карты не могу найти этой информации.
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
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gkost05
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:23
Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
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t-step
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
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t-step
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:46
t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49
IMPRINTER написав: t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Та шарю...але це якась дурна штука на моє ІМХО...логіка є...але чому ж інші банки таки дали,не раз збільшували,чому вони в цьому логіки не бачуть
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t-step
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:58
IMPRINTER написав:
вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
У меня на момент подачи заявки на InJoy было 4 кредитки, которые было видно в кредитных бюро. Дали. Правда я лимит небольшой запросил.
Вчера и Конкорд подал о себе информацию в УБКИ.
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:05
t-step написав: IMPRINTER написав: t-step написав:
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Та шарю...але це якась дурна штука на моє ІМХО...логіка є...але чому ж інші банки таки дали,не раз збільшували,чому вони в цьому логіки не бачуть
нуна найти нормального, неленивого менагера, который правильно заполнит все графы заявы, укажет все ваши доходы и правые и левые, все яхты-пароходы, дворцы-маетки...
Просите лимит не более 10..15К
...ну и михострадальцы обычно у КоКо лимита не получают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:22
clientage написав: t-step написав:
IMPRINTER написав:[quote="4576193:t-step"]За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Та шарю...але це якась дурна штука на моє ІМХО...логіка є...але чому ж інші банки таки дали,не раз збільшували,чому вони в цьому логіки не бачуть
нуна найти нормального, неленивого менагера, который правильно заполнит все графы заявы, укажет все ваши доходы и правые и левые, все яхты-пароходы, дворцы-маетки...
Просите лимит не более 10..15К
...ну и михострадальцы обычно у КоКо лимита не получают
[/quote]А як часто можна звертатися до них?
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t-step
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:55
на сайті є тарифи на поточний рахунок? Не знаходжу
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casper12
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