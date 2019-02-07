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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:25

  casper12 написав:на сайті є тарифи на поточний рахунок? Не знаходжу

пыц
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:52

  IMPRINTER написав:
  t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...


вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.

Думаю, это преувеличение.
У меня есть кредитки в других банках. Не десятки единиц, как у здешних сторожил, но не одна и не две. Но, лимит на Дрим налили без вопросов.
wig
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  #<1 ... 597598599600
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