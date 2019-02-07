IMPRINTER написав: t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...
вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.
Думаю, это преувеличение.
У меня есть кредитки в других банках. Не десятки единиц, как у здешних сторожил, но не одна и не две. Но, лимит на Дрим налили без вопросов.