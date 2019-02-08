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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:25
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:52
Думаю, это преувеличение.
У меня есть кредитки в других банках. Не десятки единиц, как у здешних сторожил, но не одна и не две. Но, лимит на Дрим налили без вопросов.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:26
Re: Конкорд
мне отказали в лимите 1000 грн, при том, что на доходной всегда было 30-50к и оборот до 100к в месяц. Обиделся, ушел в другой банк, сейчас юзаю чисто ради тропинки с бегемота.
Кредитная история в других банках идеальная, никогда не вылетал с грейса.
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