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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:25
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:52
Думаю, это преувеличение.
У меня есть кредитки в других банках. Не десятки единиц, как у здешних сторожил, но не одна и не две. Но, лимит на Дрим налили без вопросов.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:26
Re: Конкорд
мне отказали в лимите 1000 грн, при том, что на доходной всегда было 30-50к и оборот до 100к в месяц. Обиделся, ушел в другой банк, сейчас юзаю чисто ради тропинки с бегемота.
Кредитная история в других банках идеальная, никогда не вылетал с грейса.
Додано: Суб 09 лют, 2019 00:55
а где можно пополнять карты?
оператор сказала, что можно в терминалах привата, но точно она не знает
действит. можно? если да, то какая комиссия?
я когда то читал здесь на ветке про это, но на какой странице???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 09 лют, 2019 04:20
Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!
А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?
У меня одного ощущение, что представителя заменили???
Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?
Напомню, начало истории здесь:
viewtopic.php?p=4565772#p4565772
и здесь
viewtopic.php?p=4573405#p4573405
З.Ы. Импринтер был прав, дали идиотскую отписку.
Додано: Суб 09 лют, 2019 07:43
Скажите, а что на СоСо в этом смысле "сошёлся клином белый свет"? Если операция полностью законна её с успехом ведь можно провести через любой другой банк. Я к примеру если меня банк начинает чем-то не устраивать - просто "голосую ногами".
Или у других банков по Вашей лотерее тоже отлуп получается?
Это я написал вам с точки зрения обычного клиента банка. А вот как бывший работник банка могу сказать, что нынешнее де*** законодательство по борьбе "с отмыванием" настолько "бодрит" банки, что они дабы не платить штрафы начинают закручивать гайки клиентам. А для этого законодательства, которое между прочим обязывает банки скурпулезно изучать все чем занимается клиент, любые доходы от азартных игр, что красная тряпка для быка. Ведь в Украине после официального запрета большинства азартных игр, принимать участие ведь в основном можно лишь почти нелегально, а тут вы банковскому финмону вываливается официально такой МСС. Вот банку проще перебдеть, чем потом перед НБУ за штрафы отчитываться.
Поэтому ИМХО вряд ли вы тут добьетесь чего-то. Если эта игра так для вас важна, перейдите в другой банк. ИМХО при всей своей "луДшести", "свет клином " на СоСо не сошелся
Додано: Суб 09 лют, 2019 08:22
Re: Конкорд
В касах Конкорда і терміналах Привата без комісії.
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:17
la9
ну к представителю претензий у нас нету - роль представителя поддерживать обратную связь и помагать решать проблемы. Если юрдепарнтамент передал тупейший некомпетентный ответ, то у представителя нет иного варианта как это позорище перепостить. А вот юрдепартамент как показало несколько прецедентов тут - это дремучее дно, подтвердилось это и сейчас по вашей ситуации.
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