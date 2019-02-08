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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:25

  casper12 написав:на сайті є тарифи на поточний рахунок? Не знаходжу

пыц
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:52

  IMPRINTER написав:
  t-step написав:
t-step написав:Народ,Golden Dream-це класика,аля Приват/А-банк Універсальна чи є якісь підводні камені...як охоче ліміт дають?
За годину після заявки-відмова...і це при зразковій історії в інших банках...


вот именно в инших ... для них то что в других банках у вас зразкова история пофиг .. им ваден сам факт, что помимо коня у вас есть кредитки еще в других банках - а это типа увеличивает вашу кредитную нагрузку.

Думаю, это преувеличение.
У меня есть кредитки в других банках. Не десятки единиц, как у здешних сторожил, но не одна и не две. Но, лимит на Дрим налили без вопросов.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:26

Re: Конкорд

мне отказали в лимите 1000 грн, при том, что на доходной всегда было 30-50к и оборот до 100к в месяц. Обиделся, ушел в другой банк, сейчас юзаю чисто ради тропинки с бегемота.
Кредитная история в других банках идеальная, никогда не вылетал с грейса.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:55

а где можно пополнять карты?
оператор сказала, что можно в терминалах привата, но точно она не знает
действит. можно? если да, то какая комиссия?
я когда то читал здесь на ветке про это, но на какой странице???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 04:20

Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!

А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?

У меня одного ощущение, что представителя заменили???

Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?

Напомню, начало истории здесь:
viewtopic.php?p=4565772#p4565772

и здесь
viewtopic.php?p=4573405#p4573405

З.Ы. Импринтер был прав, дали идиотскую отписку.
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 07:43

  la9 написав:Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?

Скажите, а что на СоСо в этом смысле "сошёлся клином белый свет"? Если операция полностью законна её с успехом ведь можно провести через любой другой банк. Я к примеру если меня банк начинает чем-то не устраивать - просто "голосую ногами".
Или у других банков по Вашей лотерее тоже отлуп получается?
Это я написал вам с точки зрения обычного клиента банка. А вот как бывший работник банка могу сказать, что нынешнее де*** законодательство по борьбе "с отмыванием" настолько "бодрит" банки, что они дабы не платить штрафы начинают закручивать гайки клиентам. А для этого законодательства, которое между прочим обязывает банки скурпулезно изучать все чем занимается клиент, любые доходы от азартных игр, что красная тряпка для быка. Ведь в Украине после официального запрета большинства азартных игр, принимать участие ведь в основном можно лишь почти нелегально, а тут вы банковскому финмону вываливается официально такой МСС. Вот банку проще перебдеть, чем потом перед НБУ за штрафы отчитываться.
Поэтому ИМХО вряд ли вы тут добьетесь чего-то. Если эта игра так для вас важна, перейдите в другой банк. ИМХО при всей своей "луДшести", "свет клином " на СоСо не сошелся
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 08:22

Re: Конкорд

Игорь Алексеевич написав:а где можно пополнять карты?
оператор сказала, что можно в терминалах привата, но точно она не знает
действит. можно? если да, то какая комиссия?
я когда то читал здесь на ветке про это, но на какой странице???
В касах Конкорда і терміналах Привата без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:17

la9

ну к представителю претензий у нас нету - роль представителя поддерживать обратную связь и помагать решать проблемы. Если юрдепарнтамент передал тупейший некомпетентный ответ, то у представителя нет иного варианта как это позорище перепостить. А вот юрдепартамент как показало несколько прецедентов тут - это дремучее дно, подтвердилось это и сейчас по вашей ситуации.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:56

  la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!
А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?
Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?

Прочтите закон и бдите его! И не разводите нытье на форуме.
Либо 1. пользуйтесь другим банком, как советуют, или 2. меняйте гражданство на то, где можно он-лайн играть в казино, 3. купите депутатов, чтобы вернули все взад, как было до принятия закона.
При чем здесь банк, который следует букве закона?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:05

  Son of Sun написав:
  la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!
А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?
Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?

Прочтите закон и бдите его! И не разводите нытье на форуме.
Либо 1. пользуйтесь другим банком, как советуют, или 2. меняйте гражданство на то, где можно он-лайн играть в казино, 3. купите депутатов, чтобы вернули все взад, как было до принятия закона.
При чем здесь банк, который следует букве закона?

а разве в Украине запрещены лотереи? У нас на районе везде висят вывески "лотерея". Ляшко выигрыш оттуда в декларацию внес.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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