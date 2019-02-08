Додано: Суб 09 лют, 2019 00:55

а где можно пополнять карты?

оператор сказала, что можно в терминалах привата, но точно она не знает

действит. можно? если да, то какая комиссия?

я когда то читал здесь на ветке про это, но на какой странице???

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.