la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!! А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции? Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?
Прочтите закон и бдите его! И не разводите нытье на форуме. Либо 1. пользуйтесь другим банком, как советуют, или 2. меняйте гражданство на то, где можно он-лайн играть в казино, 3. купите депутатов, чтобы вернули все взад, как было до принятия закона. При чем здесь банк, который следует букве закона?
Який закон клієнт порушив?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!! А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?
Ну тогда просить надо лотерею, чтобы поменяли код платежа, а то потеряют ловца удачи.
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Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
?
Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!