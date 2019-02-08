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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:06

  Son of Sun написав:
  la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!
А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?
Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?

Прочтите закон и бдите его! И не разводите нытье на форуме.
Либо 1. пользуйтесь другим банком, как советуют, или 2. меняйте гражданство на то, где можно он-лайн играть в казино, 3. купите депутатов, чтобы вернули все взад, как было до принятия закона.
При чем здесь банк, который следует букве закона?

Який закон клієнт порушив?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:10

  la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!
А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?

Ну тогда просить надо лотерею, чтобы поменяли код платежа, а то потеряют ловца удачи.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:13

  Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?

"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 368
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:15

  Son of Sun написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?

"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"

?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27631
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Son of Sun написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?

"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"

?

Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:33

  Son of Sun написав:Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.

закон Украины действует на територии Австралии ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:36

  J написав:
  Son of Sun написав:Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.

закон Украины действует на територии Австралии ?

у клиента паспорт какой страны, Австралии? или он платил через ПОС в Мельбурне, находясь физически там?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Подякував: 90 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:44

  Son of Sun написав:
  J написав:
  Son of Sun написав:Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.

закон Украины действует на територии Австралии ?

у клиента паспорт какой страны, Австралии? или он платил через ПОС в Мельбурне, находясь физически там?

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.
До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:45

  Son of Sun написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?

"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"


почему такую оплату ограничивает только один конь из 80-ти банков?
некоторые банки могут за это брать комисс при облате в счет кредитных денег - это да, но саму транзакцию без проблем авторизируют.

например - тарифы государственного приматбанка

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах *** і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою - 4 %

Quasi-cash-транзакція – це купівля дорожніх чеків і лотерейних квитків, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.

т.е. банк прямо тарифами предусматривает право оплачивать услуги казино и прочих тгральных зведений, но с комиссией - да это право банка предоставлять креджитные средства за плату ... но он не огшраничивает возможность платить на таких сайтах. В счет собственных средств данные оплаты идут без проблем и без комисса.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 09 лют, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:46

  Son of Sun написав: он платил через ПОС в Мельбурне, находясь физически там?

он платил с територии посольства Белоруси в Киеве - это територия другого государства
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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