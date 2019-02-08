la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!! А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции? Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?
Прочтите закон и бдите его! И не разводите нытье на форуме. Либо 1. пользуйтесь другим банком, как советуют, или 2. меняйте гражданство на то, где можно он-лайн играть в казино, 3. купите депутатов, чтобы вернули все взад, как было до принятия закона. При чем здесь банк, который следует букве закона?
Який закон клієнт порушив?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
la9 написав:Итак, коллеги, продолжение истории с лотереей. Дал представителю свои данные, проверили и сообщили, что отказ по карте был в связи с тем, что код операции был 7995, азартные игры! И точка!!! А каким ему быть? А ничего, что я не один год делал еженедельно такие операции?
Ну тогда просить надо лотерею, чтобы поменяли код платежа, а то потеряют ловца удачи.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
?
Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun написав:Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.
закон Украины действует на територии Австралии ?
у клиента паспорт какой страны, Австралии? или он платил через ПОС в Мельбурне, находясь физически там?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
почему такую оплату ограничивает только один конь из 80-ти банков? некоторые банки могут за это брать комисс при облате в счет кредитных денег - это да, но саму транзакцию без проблем авторизируют.
например - тарифы государственного приматбанка
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах *** і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою - 4 %
Quasi-cash-транзакція – це купівля дорожніх чеків і лотерейних квитків, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.
т.е. банк прямо тарифами предусматривает право оплачивать услуги казино и прочих тгральных зведений, но с комиссией - да это право банка предоставлять креджитные средства за плату ... но он не огшраничивает возможность платить на таких сайтах. В счет собственных средств данные оплаты идут без проблем и без комисса.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 09 лют, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX