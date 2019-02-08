Додано: Суб 09 лют, 2019 12:45

Son of Sun написав: Квесторе_поверніться написав: Який закон клієнт порушив? Який закон клієнт порушив?

"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!" "код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"

дійснення операцій у казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.

почему такую оплату ограничивает только один конь из 80-ти банков?некоторые банки могут за это брать комисс при облате в счет кредитных денег - это да, но саму транзакцию без проблем авторизируют.например - тарифы государственного приматбанкаКомісія за зняття кредитних коштів у банкоматах *** і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою - 4 %Quasi-cash-транзакція – це купівля дорожніх чеків і лотерейних квитків, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, а також зт.е. банк прямо тарифами предусматривает право оплачивать услуги казино и прочих тгральных зведений, но с комиссией - да это право банка предоставлять креджитные средства за плату ... но он не огшраничивает возможность платить на таких сайтах. В счет собственных средств данные оплаты идут без проблем и без комисса.