Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:54
Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58
этот закон не действует за пределами Украины
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58
Это право коня.
У меня тоже не проходят карты на зарубежных сайтах, хотя ничего незаконного там не продают, просто продавец заблокировал карты таких стран как Украина для расчетов.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:59
1) гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією,
проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у
казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у
букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному
(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;
{ Пункт 1 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI ( 3383-17 ) від
19.05.2011 }
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:03
Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:08
Банка украинская, клиент тоже, сидит попой на стуле тоже в Украине, но играет в азартные игры зарубежом (определение австралов).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:14
клиент находится на територии другого государства
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:23
Re: Конкорд
Просто смешно читать всю эту чушь
Где в этом законе сказано о запрете на перечисление денег или оплату картами?
Банк какое отношение имеет к этому закону?
Кто уполномочил его контролировать соблюдение этого закона?
Может конкорд ещё и насильников с убийцами начнёт ловить?
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:47
Stringer
У нас как и в прочиз странах зависших в средневековье и порно запрещено как бы, но оплатить доступ к любому сайту даже картой коня можно. Не порядок. Куда смотрят юристы коня? Раз онт решили на себя взять эту надзооную миссию.
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