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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:54

  J написав:З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.
До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.

Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58

  Son of Sun написав:
  J написав:З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.
До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.

Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.

этот закон не действует за пределами Украины
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58

  IMPRINTER написав:
  Son of Sun написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який закон клієнт порушив?

"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"


почему такую оплату ограничивает только один конь из 80-ти банков?
некоторые банки могут за это брать комисс при облате в счет кредитных денег - это да, но саму транзакцию без проблем авторизируют.

например - тарифы государственного приматбанка

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах *** і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою - 4 %

Quasi-cash-транзакція – це купівля дорожніх чеків і лотерейних квитків, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.

т.е. банк прямо тарифами предусматривает право оплачивать услуги казино и прочих тгральных зведений, но с комиссией - да это право банка предоставлять креджитные средства за плату ... но он не огшраничивает возможность платить на таких сайтах. В счет собственных средств данные оплаты идут без проблем и без комисса.

Это право коня.
У меня тоже не проходят карты на зарубежных сайтах, хотя ничего незаконного там не продают, просто продавец заблокировал карты таких стран как Украина для расчетов.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:59

  J написав:
  Son of Sun написав:
  J написав:З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.
До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.

Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.

этот закон не действует за пределами Украины

1) гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією,
проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у
казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у
букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному
(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;
{ Пункт 1 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI ( 3383-17 ) від
19.05.2011 }
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:03

Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:08

  J написав:Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера

Банка украинская, клиент тоже, сидит попой на стуле тоже в Украине, но играет в азартные игры зарубежом (определение австралов).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:14

  Son of Sun написав:
  J написав:Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера

Банка украинская, клиент тоже, сидит попой на стуле тоже в Украине, но играет в азартные игры зарубежом (определение австралов).

клиент находится на територии другого государства
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:23

Re: Конкорд

Просто смешно читать всю эту чушь
Где в этом законе сказано о запрете на перечисление денег или оплату картами?
Банк какое отношение имеет к этому закону?
Кто уполномочил его контролировать соблюдение этого закона?
Может конкорд ещё и насильников с убийцами начнёт ловить?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:47

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У нас как и в прочиз странах зависших в средневековье и порно запрещено как бы, но оплатить доступ к любому сайту даже картой коня можно. Не порядок. Куда смотрят юристы коня? Раз онт решили на себя взять эту надзооную миссию.
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IMPRINTER
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